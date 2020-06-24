ديالى تعلن الاطاحة بشبكة” النقال” .. اغلب افرادها مراهقين

اعلن مسؤول حكومي في ديالى، الاربعاء، عن الاطاحة بما اسماها شبكة النقال المتخصصة بسرقة محال بيع الهواتف شمال شرق المحافظة.

وقال قائممقام قضاء المقدادية وكالة(40كم شمال شرق بعقوبة) حاتم التميمي في حديث صحفي ان” فريق امني متخصص من الشرطة نجح بعد جهود استثنائية من الاطاحة بشبكة النقال وهي اخطر عصابة لسرقة محال بيع الهواتف في المقدادية بعد متابعة ميدانية “.

واضاف التميمي،ان” 5 من افراد الشبكة تم اعتقالهم بعدما اسهمت كاميرات المراقبة في الاسواق بتحديد هوية بعضهم ثم بدات عملية كشف هوية الباقين مؤكدا بات اغلب افراد الشبكة وهي الاخطر هم مراهقين مبينا ان جرائهم متعددة وهم الان رهن الاحتجاز لاكمال التحقيقات معهم في التهم الواردة بحقهم”.

وكان قضاء المقدادية شهد مؤخرا سلسلة جرائم لسرقة المحال الخاصة ببيع الهواتف النقالة من قبل عصابات