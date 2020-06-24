العتبة العباسية تنفي تبنّيها علاجاً مستحدثاً لفايروس كورونا

نفت العتبة العباسية، الاربعاء، تبنّيها علاجاً مستحدثاً لفايروس كورونا.

وقالت العتبة في بيان إن "ما تمّ تداوله في وسائل الإعلام مؤخّراً، عن تبنّي العتبة المقدّسة وجامعة العميد علاجاً مستحدثاً لفايروس كورونا، ليس له واقعٌ من الصحّة أبداً، لذا اقتصى التنويه".

وكان وزير الصحة حسن التميمي أكد، اليوم الأربعاء، أن أغلب حالات الإصابة المسجلة بفايروس كورونا كانت بدون أعراض، وفيما بين أن اللجان الاستشارية بدأت بدراسة معلومات بشأن العلاج الروسي، أشار إلى أنه وجه باستحداث مراكز مخصصة لمواجهة الفايروس.