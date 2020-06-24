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وزير الصحة: أغلب الإصابات بدون أعراض وبدأنا بدراسة معلومات بشأن العلاج الروسي


أكد وزير الصحة حسن التميمي، الأربعاء، أن أغلب حالات الإصابة المسجلة بفايروس كورونا كانت بدون أعراض، وفيما بين أن اللجان الاستشارية بدأت بدراسة معلومات بشأن العلاج الروسي، أشار إلى أنه وجه باستحداث مراكز مخصصة لمواجهة الفايروس.

وقال التميمي في مؤتمر صحفي بحضور ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت وممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم اسماعيل، إن "الملاكات الصحية تبذل جهوداً كبيرة، ومستعدون لاستيعاب أعداد المصابين".

وأضاف التميمي، أن "أغلب الحالات المسجلة لأشخاص يحملون فايروس كورونا من دون أعراض"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "هناك مراكز جديدة ستفتح وزيادة بعدد الأسرة".

وأكد، أن "وزارة الصحة الجهة الوحيدة المسؤولة عن معالجة المصابين بفايروس كورونا"، ماضياً إلى القول: "وجهنا باستحداث مراكز مخصصة لمواجهة الفايروس".

وبخصوص العلاج الروسي، قال وزير الصحة، إن "المعلومات بشأن علاج فايروس كورونا وصلت من الجانب الروسي"، لافتاً إلى أن "اللجان الاستشارية بدأت بدراسة المعلومات".

وأشار التميمي، بحسب وسائل إعلام حكومية، إلى أن "مجلس الوزراء خصص قطع أراضٍ إلى الملاكات الصحية العاملة بمواجهة فايروس كورونا".

ويبلغ إجمالي الإصابات بفايروس كورونا في العراق 34502، وحالات الشفاء 15753، فيما يبلغ مجموع الوفيات 1251، بحسب آخر إحصائية ل‍وزارة الصحة.

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وزير الصحة: أغلب الإصابات بدون أعراض وبدأنا بدراسة معلومات بشأن العلاج الروسي
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