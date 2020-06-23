لليوم الثاني..كربلاء خالية من المارة وانتشار الجيش في المحافظة

أفاد مصدر أمني في شرطة كربلاء، اليوم الثلاثاء، إن “قيادة العمليات نشرت قوات عسكرية من الجيش في مناطق متفرقة من المحافظة لتطبيق خطة فرض حظر التجوال الشامل لليوم الثاني ومنع المواطنين والعجلات من التحرك من مناطقهم للحد من انتشار فيروس كورونا .

وقال المصدر إنه ” لليوم الثاني على التوالي ، تواصل القوات الامنية من ضمنها الجيش بالانتشار في شوارع محافظة كربلاء “.

وأضاف إن ” هذا الانتشار جاء بهدف السيطرة على منع تجوال المواطنين، حيث تم منعهم حتى مشيا على الأقدام “.