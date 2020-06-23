الحشد يعثر على معمل للتفخيخ تابع لداعش شرق صلاح الدين

عثرت قوة من اللواء 21 بالحشد الشعبي، الثلاثاء، على معمل للتفخيخ تابع لداعش الارهابي شرق صلاح الدين ضمن عمليات “أبطال العراق نصر السيادة الثالثة”.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي ، أن “اللواء 21 بالحشد الشعبي والذي يشارك ضمن قوات الحشد بتنفيذ عمليات أبطال العراق نصر السيادة الثالثة عثر، صباح اليوم، على معمل للتفخيخ تابع لداعش في قرية زغيبي شرق صلاح الدين”.

وباشرت قطعات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، صباح اليوم الثلاثاء، باليوم الثاني من عمليات أبطال العراق نصر السيادة الثالثة” لتفتيش وتأمين المناطق الرابطة بين شرق صلاح الدين وغرب ديالى وجنوب غرب كركوك