الحشد يعلن ضبط 85 قنبلة هاون وعجلة معدة للتفخيخ في صحراء الانبار

دمر الحشد الشعبي والجيش، الثلاثاء، مضافة لعناصر داعش الارهابي تحوي 85 قنبلة هاون وعجلة معدة للتفخيخ في صحراء الانبار.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي ، أن “قوة مشتركة من الجيش و فوج البغدادي الثاني وفوج البوعساف وفوج فرسان الصحراء وفوج الجغايفة حشد الانبار شرعوا صباح اليوم بعملية أمنية في عمق الصحراء”.

وأضاف البيان، أن “العملية اسفرت عن العثور على مضافة لداعش في احد كهوف وادي حوران في داخلها ٨٥ قذيفة هاون ١٢٠ و٣٣ قذيفة هاون ٦٠ مع هاون عدد ٢ عيار ١٢٠ وهاون عدد ١ عيار ٦٠ وعجلة بيك اب معدة للتفخيخ”