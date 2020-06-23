الاتحاد يهدد بالانسحاب من حكومة كردستان احتجاجا على قطع الرواتب

أكد الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي ، الثلاثاء، ان تعليق المشاركة في الحكومة والبرلمان احد الخيارات للاتحاد الوطني. بعد قطع الرواتب.

وقال شيخ جنكي في تغريدة له ان “المجلس القيادي سيعقد اجتماعا، وفي حال عدم توصل حكومة اقليم كردستان الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية، ولم تكن هناك شفافية في الايرادات والمصروفات، فإن الاتحاد الوطني لن يقبل بقطع الرواتب”.

وأضاف شيخ جنكي ان” تعليق المشاركة في الحكومة والبرلمان والذهاب الى انتخابات مبكرة هي احدى الخيارات أمامنا لمنع حكومة الاقليم”.

واعلنت حكومة اقليم كردستان، امس السبت، عن قطع رواتب الموظفين بنسبة 21% بسبب الازمة المالية في الاقليم والخلافات بين بغداد واربيل.