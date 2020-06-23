شيخ جنكي يحذر من انفجار الأوضاع في كردستان

حذر عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني آراس شيخ جنكي، الثلاثاء، من انفجار الوضع في الاقليم مالم تجد الحكومة الحل، مستبعدا التوصل الى اتفاق بين بغداد واربيل.

في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية إنه “يحذر من انفجار الوضع في الاقليم مالم تجد الحكومة الحل، وأن يأتوا بخبراء ليعالجوا الوضع الاقتصادي للإقليم، وليس من العيب أن نأتي بخبراء من الخارج”.

وبشأن زيارة وفد الإقليم الى بغداد اليوم، استبعد شيخ جنكي “التوصل الى أي اتفاق بين الطرفين”.

من المقرر أن يصل اليوم الثلاثاء وفد حكومي من إقليم كردستان إلى بغداد لاستئناف الحوار بشأن ملفات اقتصادية ومالية أبرزها ملف النفط ومستحقات الإقليم المالية.