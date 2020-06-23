الصناعة تطلق مبادرة لتجهيز الأوكسجين مجانا للمواطنين

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، الثلاثاء، عن إطلاق مبادرة لتجهيز الأوكسجين مجانا للمواطنين المصابين بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة مرتضى الصافي في تصريح صحفي إن “وزارة الصناعة مستمرة بتجهيز وزارة الصحة بمادة الأوكسجين الطبي وتم دخول مصنع رابع ضمن الخدمة كان متوقف بسبب الصيانة”، لافتا إلى إن “الوزارة تجهز المستشفيات بالأوكسجين بسحب احتياجها ومدة التجهيز لا تتجاوز اليوم الواحد”.

وأضاف أن “الوزارة أطلقت مبادرة لتجهيز الأوكسجين مجانا للمواطنين المصابين بفيروس كورونا”، مبينا أن “الصناعة تجهز الصحة دون اخذ اي أموال في الوقت الحالي كون الأمر أنساني أكثر من كونه ربحي”.

و أعلنـت شركة الزوراء العامة إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، في وقت سابق، عن تسويق منتجاتها من الماء المقطر والغازات الطبية .