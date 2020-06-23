صحة الرصافة توضح خارطة الاصابات بكورونا الـ"169" المسجلة اليوم

أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، الثلاثاء، عن تسجيل 169 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 95 اصابة بمدينة الصدر.
وقال الساعدي في بيان، إن "صحة الرصافة شهدت تسجيل 169 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الرصد الوبائي الفعال ومراجعة المصابين للمؤسسات الصحية موزعة كالتالي:.
- 18 حالة خلال الرصد الوبائي الفعال بواقع
• 10 حالات في النهروان
• 3 حالات رصدت من قطاع الشعب
• 1 حالة واحدة رصدت من قبل قطاع الاستقلال
• 4 حالات رصدت من قبل قطاع البلديات الثاني
- 151 حالة خلال مراجعتهم المؤسسات الصحية موزعة بواقع
• مدينة الصدر 95 حالة ضمن محلات 520, 575, 525, 578, 547, 519, 526, 557, 571, 550, 535, 536, 576, 521, 555, 559, 514, قطاعات 47, 17, 10, صفر, 63, الزراعي, حي المنتظر
• زيونة حالتين محلة 714
• الوزيرية حالة واحدة
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