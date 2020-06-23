عضو في الفتح: الكرد جاءوا الى بغداد للحصول على الأموال فقط

اعتبر عضو تحالف الفتـح غضنفر البطيخ، الثلاثاء، أن المفاوضات الكردية مع بغداد تهدف للحصول على الأموال وتحقيق مصالح الكرد وليس مصلحة العراق ككل.

وقال البطيخ في تصريح صحفي إن “انهيار أسعار النفط والتدخل التركي وضعف الامن في مدن الاقليم دفع السياسيين الكرد الى التوجه لبغداد، كي يستحصلوا على الاموال وتسديد رواتب الموظفين”، موضحا أن “كردستان يتعامل مع بغداد على اساس مصلحته وليس على اساس مصلحة العراق”.

وأضاف، أن “الجانب الامريكي يميل الى بغداد أكثر من أربيل ما يدفع الاقليم الى الذهاب باتجاه المركز للحصول على ما يريدون”، معتبرا أن “الزعامات السياسية ليس لديها جدية في حل المشاكل مع كردستان بشكل جذري”.