الأزمة النيابية تجدد مطالبتها بفرض الحظر الشامل: لا نمتلك طاقة استيعابية لاعداد الإصابات

حذرت خلية الأزمة النيابية، الثلاثاء، من انهيار الوضع الصحي بعد ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا، فيما جددت مطالبها بفرض الحظر الشامل.

وقال عضو الخلية عباس عليوي في تصريح صحفي إن “المواطنين لازالوا غير ملتزمين بإجراءات الحظر الشامل وعلى الحكومة إن تتخذ إجراءات أكثر جدية لمواجهة كورونا عبر فرض الحظر الشامل وتشديد الإجراءات الأمنية”، لافتا إلى إن “جميع المستشفيات ممتلئة بالمصابين ولا نتملك طاقة استيعابية للاعداد الجديدة”.

وأضاف أن “الوضع الصحي في العاصمة بغداد دخل مراحل الخطر وقد نصل للانهيار الصحي في حال استمرار ارتفاع الإصابات وعدم الالتزام بالإرشادات الصحية”، مطالبا “فرض الحظر الشامل لمدة أسبوع إلى أسبوعين بشكل فعلي في عموم العراق”.

و أعلنت وزارة الصحة، امس الاثنين، الموقف اليومي للاصابات المسجلة لفيروس كورونا المستجد في العراق، مشيرة الى تسجيل 1808 اصابة جديدة و 67 حالة وفاة، فيما نوهت الى تعافي 850 مصابا بالفيروس.