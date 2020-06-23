الاتصالات: جهات مجهولة تحرق الكابلات الرئيسية الناقلة للسعات الدولية قرب منفذ بدرة

اعلنت وزارة الاتصالات، الثلاثاء، عن قيام جهات مجهولة بحرق الكابلات الرئيسية الناقلة للسعات الدولية قرب منفذ بدرة الحدودي.

وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان إن "الكابلات الرئيسية الناقلة للسعات الدولية القادمة من الجارة ايران تعرضت الى عملية تخريب متعمدة من قبل جهات مجهولة حيث تعرضت هذه الكابلات للحرق قرب منفذ بدرة الحدودي في محافظة واسط".

وأضاف البيان أن "هذا التخريب المتعمد ادى الى فقدان جزء كبير من السعات الدولية الداخلة للعراق"، مشيرا الى أنه "على الفور استنفرت الكوادر الفنية في وزارة الاتصالات كل الجهود وباشراف مباشر من وزير الاتصالات اركان الشيباني لتعويض كل السعات المفقودة من خلال المنافذ الاخرى".

وأكدت الوزارة في بيانها أنها "لا تستغرب هذه الافعال الاجرامية التي تقوم بتخريب الشبكة الضوئية الوطنية من قبل جهات مجهولة تضررت من عمليات الصدمة التي نفذتها وتنفذها وزارة الاتصالات للقضاء على عمليات تهريب سعات الانترنت وان هذه الجهات ستتعرض للمساءلة القانونية التي ستطالها مهما كانت الظروف".

وطالبت وزارة الاتصالات الجهات الامنية العليا بـ"تكثيف جهودها للكشف عن هذه الجهات التخريبية والتي تسعى لضرب الاقتصاد العراقي وهدر ثرواته وخرق السيادة الوطنية للبلد".