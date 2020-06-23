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النائب كريم عليوي يكشف عزمه جمع تواقيع لسحب الثقة عن وزير الصحة


كشف النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، الثلاثاء، عن عزمه جمع تواقيع بغية سحب الثقة عن وزير الصحة الحالي ومطالبة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتقديم اسم الوزير السابق لمنحه الثقة.

وقال عليوي في حديث صحفي ان "ازمة جائحة كورونا، جعلتنا نعيد النظر في العديد من القضايا التي تم المضي بها بالمرحلة السابقة خلال تمرير الكابينة الحكومية، لاسباب مختلفة لا نريد الخوض فيها بالمرحلة الحالية، لكننا ومن باب المسؤولية الاخلاقية والانسانية والقانونية فاننا اصبحنا على يقين بان الوزارة الاولى في التصدي لهذه الجائحة بدات تفقد السيطرة بسبب التخبط وسوء الادارة وعدم وضوح ستراتيجية الوزير الحالي في معالجة الازمة".

واضاف عليوي، ان "الوضع الصحي بدأ يخرج عن السيطرة وخاصة في محافظات ميسان وذي قار والنجف وواسط والتي تمثل مع البصرة عصب الحياة الاقتصادية للبلد ورغم هذا فانها تعاني من تهالك البنى الصحية فيها ما جعلها تتخبط في مواجهة جائحة كورونا بما ينذر بكارثة صحية لا تحمد عقباها"، مشددا على ان "نسبة الاصابات والوفيات خلال المرحلة السابقة كانت نسبتها اقل من عشرة بالمئة من الاعداد الحالية بزمن الوزير الجديد ما يعني غياب التخطيط والرؤية المهنية في احتواء الازمة".

واكد انه "وفقا لتطورات الوضع ومن باب المسؤولية امام الشعب العراقي، فاننا سنمضي بجمع تواقيع لسحب الثقة عن وزير الصحة الحالي ومخاطبة الكاظمي لتقديم اسم الوزير السابق لمنحه الثقة بغية احتواء الوضع قبل فوات الاوان"، محذراً القوى السياسية، "التعامل بنفس سياسي مع هذا خطوات لان ارواح العراقيين اهم واثمن من اي مزايدات او مكاسب سياسية او حزبية لاي طرف سياسي

وطالب عليوي، رئيس الوزراء بـ "التحرك بشكل فوري لتجهيز المحافظات المتضرر وبالأخص محافظة ميسان التي تعاني من نقص حاد في العلاجات والتجهيزات الصحية والتي تعتبر من أبسط واجبات الحكومة".

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