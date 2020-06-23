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وزارة الصحة تعلن تسجيل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا


أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، عن تسجيل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان  انه "تم فحص ( 10672 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (465988 )".

وأضافت أن "مختبرات الوزارة سجّلت هذا اليوم ( 1826) أصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 169

بغداد / الكرخ 402

مدينة الطب 15

النجف الأشرف 76

السليمانية 262

أربيل 34

دهوك 3

كربلاء 54

كركوك 50

ديالى 39

واسط 38

بابل 45

البصرة 138

ميسان 105

الديوانية 125

ذي قار 225

الأنبار 15

نينوى 5

صلاح الدين 26

وأوضحت الوزارة، أن "حالات الشفاء بلغت 968 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 162

بغداد الكرخ 119

مدينة الطب 10

النجف 88

السليمانية 4

أربيل 12

كركوك 19

كربلاء 86

ديالى 2

واسط 91

البصرة 10

ميسان 92

بابل 51

ذي قار 177

الأنبار 9

نينوى 9

صلاح الدين 8

المثنى 19

وأكدت، أن "حالات الوفيات بلغت 84 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 23

بغداد الكرخ 13

مدينة الطب 1

النجف 2

السليمانية 5

اربيل 3

كربلاء 3

كركوك 4

ديالى 3

واسط 3

البصرة 3

ميسان 2

بابل 1

الديوانية 6

ذي قار 8

الأنبار 2

صلاح الدين 2

وأشارت إلى أن "مجموع الإصابات بلغت 34502 ، ومجموع حالات الشفاء 15753 ، ومجموع الراقدين الكلي 17498 ، والراقدين في العناية المركزة 283، فيما بلغ مجموع الوفيات 1251".

 

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