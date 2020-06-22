عمليات كربلاء تنفذ اجراءات حظر التجوال الشامل وتؤكد التزام المواطنين بالتعليمات

اعلنت قيادة عمليات كربلاء عن إلغاء جميع الاستثناءات في السيطرات الخارجية خلال حظر التجوال الكامل، فيما أشادت بالتزام المواطنين بالحظر الشامل الذي فرضته خلية الازمة اليوم لمدة اسبوع.

وقال مدير اعلام القيادة العميد فاهم الابراهيمي لـ /المعلومة/، أن “القوات الامنية فرضت اليوم حظرا شاملا للتجوال في عموم المحافظة، فيما أغلقت محال المواد الغذائية في الواحدة ظهرا، بينما كانت استجابة المواطنين بشكل جيد حيث ظهرت اغلب شوارع كربلاء خالية”.

واضاف الابراهيمي ان “السيطرات الخارجية بمحاور كربلاء الثلاثة أغلقت بشكل تام والغيت جميع الاستثناءات الخارجية تنفيذا لقرارات خلية الازمة في المحافظة”،

مؤكدا ان خلية الازمة استثنت الكوادر الصحية والقوات الامنية والاعلاميين فقط في داخل المحافظة أما القادمين من المحافظات الاخرى فلا يسمح لهم بالدخول.

واشار الى ان “مفارز ودوريات العناصر الامنية تنتشر بجميع مناطق كربلاء لفرض قرار حظر التجوال وهناك عملية مراقبة سواء بالكاميرات أو عن طريق الضباط الذين يتجولون لتعزيز الجهود الامنية”.