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نائب يكشف عن دعم امريكي وخارجي لاعادة الطائفية وشخوص البعث


كشف النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، الاثنين، عن دعم امريكي وخارجي لاعادة رؤوس الطائفية والبعث للمشهد السياسي.

وقال البلداوي في تصريح صحفي، ان “المحور الامريكي ومن يدعمه داخل العملية السياسية يحاولون عادة شخوص البعث للمشهد السياسي عبر صفقات مشبوه”، لافتا الى ان “الهدف من هذا هو تحقيق انقلاب ناعم على العملية السياسية”.

واضاف ان “مشروع عودة شخوص البعث ليست امريكا فقط من تعمل عليه انما الدول الخليجية ايضا”، مبينا ان “جميع تلك المحاولات جاءات لتحقيق الخراب في الجنوب”.

وكشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف , اليوم الاثنين , عن وجود تنسيق بين رئيس الائتلاف نوري المالكي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس حركة عطاء فالح الفياض لاتخاذ موقف تجاه ما يحصل من عودة المطلوبين دون إجراءات قانونية, متهمة احد رؤساء الرئاسات الثلاث بعقد صفقة سياسية لاجل اعادتهم للحياة السياسية .

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