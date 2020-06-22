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الإعلام الأمني: العثور على منصة بداخلها صاروخين معدة للاطلاق جنوب غربي بغداد


أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، العثور على منصة بداخلها صاروخين معدة للاطلاق جنوب غربي بغداد

وقالت الخلية، في بيان إن” القوات الأمنية عثرت على منصة لاطلاق الصواريخ بعد ظهر اليوم الإثنين، وبداخلها صاروخين نوع كاتيوشا معدة للاطلاق في منطقة حي الجهاد جنوب غربي العاصمة بغداد، وشرعت بتفكيكها”.

وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت الثلاثاء الماضي، سقوط ثلاث صواريخ من نوع كاتيوشا، في محيط مطار  بغداد الدولي دون خسائر تذكر.

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