مصدر: القوات الامريكية تصدر تذاكر السفر الى العراق من داخل قاعدة عين الاسد

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بأن القوات الامريكية تقوم بعملية بإصدار تذاكر السفر الى العراق من داخل مبنى قاعدة عين الاسد الجوية غربي الانبار.
وقال المصدر إن “القوات الامريكية أصدرت العديد من تذاكر السفر الى العراق عبر مكتب تحت اشرافها داخل مبنى قاعدة عين الاسد الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار”.
وأضاف، أن “قاعدة عين الاسد تشهد وبشكل مستمر هبوط طائرات تنقل مسافرين بموافقة القوات الامريكية”، مبينا أن “القوات الامريكية افتتحت مركزا لفحص المسافرين الوافدين اليها عبر مطار الأسد”.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha