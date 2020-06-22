المنافذ الحدودية تصدر بيانا بشأن وصول قوة أمنية اليها

أصدرت هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين، توضيحا بشأن مسك المعابر من قبل قوات أمنية وتعظيم إيرادات الدولة.

وقالت الهيئة، في بيان إنه “لغاية اللحظة لم تباشر اي جهة امنية في تعزيز الواقع الامني منافذنا الاتحادية”، موضحة أن “الارقام التي ذكرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتي تناولت ارتفاع الايرادات في ثلاثة أيام الى 6 مليار دينار جاء نتيجة متابعة ورقابة هيأة المنافذ الحدودية بالرغم من غلق المنافذ البرية مع ايران والكويت، وتصفير الرسوم الكمركية للمواد الغذائية والصحية والزراعية.”

واعتبر عضو اللجنة المالية النيابية فيصل العيساوي، في وقت سابق، أن المنافذ الحدودية تشهد “فوضى كبيرة” وسرقة للأموال من جهات غير معروفة.