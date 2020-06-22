نائب: سلطات كردستان منعت الحكومة الاتحادية إيقاف العمليات العسكرية التركية

بين النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، الاثنين، أن حكومة إقليم كردستان لم تسمح بتدخل الحكومة العراقية والقوات الأمنية بردع التوغل التركي وإيقاف عملياته شمال البلاد.

وقال جابر في تصريح صحفي إن “حكومة إقليم كردستان تتحمل مسؤولية خرق السيادة من قبل القوات التركية كونها سمحت لهم بالتوغل داخل الأراضي العراقية دون اي مواجهة تذكر”، لافتا إلى إن “حكومة كردستان لم تسمح بتدخل الحكومة الاتحادية لإيقاف العمليات العسكرية التركية”.

وأضاف أن “حكومة كردستان عليها إن تسمح لقوات الجيش ان تدخل للإقليم لمواجهة الخروق التركية وعدم السماح لهم بالتواجد داخل الإقليم”، مبينا أن “تركيا أنشأت قواعد عسكرية داخل الإقليم وحكومة كردستان لازالت ملتزمة الصمت”.

و كشف مسؤول حكومي، اليوم الاثنين، عن اتفاق بين حكومة إقليم كردستان والجانب التركي لتنفيذ الضربات العسكرية على مواقع في قضاء سنجار مقابل حماية 8 مليارات دولار واستمرار تهريب النفط عبر منفذ جيهان