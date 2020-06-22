الحشد الشعبي يعلن تطهير 14 كم في ديالى

أعلن الحشد الشعبي، الاثنين، تطهير 14 كيلو متر مربع في منطقة حاوي العظيم والمناطق المحيطة به بمحافظة ديالى وذلك خلال عمليات ابطال العراق نصر السيادة الثالثة.

وقال اعلام الحشد، في بيان إن “قوات اللواء الرابع بالحشد الشعبي تمكنت، اليوم، وخلال عمليات ابطال العراق نصر السيادة الثالثة من تطهير 14 كيلو مترمربع في منطقة حاوي العظيم والمناطق المحيطة به بمحافظة ديالى”.

وأضاف، أنه “تم خلال العمليات تطهير بعض الكهوف الطبيعية وقرية الجمر والبو عواد، فضلا عن تطهير مساحة من نهر العظيم الى قرية الطالع”.