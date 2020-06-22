واسط تضع خطة أمنية تتضمن حظراً صحياً شاملاً

أعلن محافظ واسط محمد المياحي، يوم الاثنين، تطبيق خطة أمنية جديدة ابتداء من يوم الاربعاء القادم.

وقال مكتب المياحي في بيان إن "محافظ واسط عقد اليوم، اجتماعا للجنة العليا المصغرة لبحث تنفيذ خطة أمنية محكمة لحماية أبناء المحافظة".

وأشار المحافظ إلى أن "الخطة الأمنية الجديدة سيتم تطبيقها ابتداء من يوم الأربعاء القادم، وتتضمن إجراءات جديدة في الحظر الصحي الشامل، وجملة من العقوبات والغرامات مع غير الملتزمين، إضافة إلى خطة طوارئ عاجلة في حال وصلت الأمور إلى تداعيات غير محمودة لحماية أبناء المحافظة بالقدر الممكن".

واثنى المياحي على "إلتزام المواطنين بالإجراءات كافة والتي من شأنها حفظ أرواحهم وابعاد المخاطر عنهم، داعيا الآخرين إلى مزيدا من الإلتزام لا سيما في ظل الظروف الصحية التي تمر بها المحافظة بسبب جائحة كورونا".