الصحة تدين "الاعتداء" على اطباء بمستشفى الشيخ زايد وتعلن رفع دعوى قضائية

دانت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، "الاعتداء" السافر الذي حصل على مدير مستشفى الشيخ زايد وعدد من الاطباء، معلنة رفع دعوى قضائية بالحقين العام والشخصي لملاحقة المعتدين.

وقال بيان للوزراة، "تستنكر وزارة الصحة والبيئة الاعتداء السافر الذي حصل على مدير مستشفى الشيخ زايد وعدد من الاطباء في المستشفى اثناء تأديتهم واجبهم".

وتدين الوزارة، بحسب البيان، "هذه التصرفات الآثمة في الوقت الذي تقدم فيه مؤسسات الوزارة خدماتها بشكل متواصل لخدمة كافة المواطنين وعلى مدار الساعة كما تم رفع دعوى قضائية بالحق العام والحق الشخصي لملاحقة ومعاقبة المعتدين".