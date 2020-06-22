تدمير ثلاث مضافات سرية بحملة امنية استباقية غربي الانبار

اعلن القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي، الاثنين، عن تدمير ثلاث مضافات سرية والاستيلاء على اسلحة متنوعة بحملة امنية استباقية غربي الانبار .

وقال العبيدي في تصريح صحفي ان ” قوة امنية من الفرقة السابعة قيادة عمليات الجزيرة مسنودة بقوة من الحشد العشائري شرعت بعملية اقتحام منطقة وادي حوران غربي الانبار ، واسفرت العملية تدمير ثلاثة انفاق سرية والاستيلاء على اسلحة وذخائر متنوعة “.

واضاف ان ” القوات الامنية شرعت بعملية دهم وتفتيش للمناطق المستهدفة والتي تعد من اهم مناطق خلايا ارهابي داعش في المناطق الغربية كونها تتميز بتضاريس معقدة”،

مبينا ان” فرقة معالجة المتفجرات ابطلت مفعول الاسلحة الغير منفلقة دون وقوع اي اصابات في صفوف القوات الأمنية”.

وأشار العبيدي إلى أن “المناطق الغربية تشهد بين الحين والاخر عمليات تطهير للمناطق الصحراوية بحثا عن خلايا واسلحة عناصر داعش”.