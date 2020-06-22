الصحة تعلن تسجيل 1808 اصابات بكورونا وشفاء 850 مصاباً في العراق

أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن الموقف الوبائي اليومي للاصابات المسجلة لفيروس كورونا المستجد في العراق، مشيرة الى تسجيل 1808 اصابة جديدة و 67 حالة وفاة، فيما نوهت الى تعافي 850 مصابا بالفيروس.

وقالت الوزارة ببيان "تم فحص (10075) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (455316)".

وأوضحت، "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 1808) أصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 125

بغداد / الكرخ 320

مدينة الطب 7

النجف الأشرف 67

السليمانية 257

أربيل 63

دهوك 6

كربلاء 82

كركوك 39

ديالى 42

واسط 91

بابل 40

البصرة 114

ميسان 148

الديوانية 115

ذي قار 231

الأنبار 18

المثنى 21

نينوى 11

صلاح الدين 11".

وتابعت، أن "حالات الشفاء: 850 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 97

بغداد الكرخ 96

مدينة الطب 13

النجف 31

السليمانية 5

أربيل 26

دهوك 3

كركوك 18

كربلاء 3

ديالى 5

واسط 41

البصرة 87

ميسان 111

بابل 66

الديوانية 72

ذي قار 150

الأنبار 10

نينوى 3

صلاح الدين 13".

واشارت الى أن "حالات الوفيات 67 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 17

بغداد الكرخ 4

مدينة الطب 8

النجف 1

السليمانية 11

اربيل 1

كركوك 2

ديالى 2

واسط 1

البصرة 1

ميسان 6

بابل 3

الديوانية 1

ذي قار 8

صلاح الدين 1".

ونوهت الى أن "مجموع الأصابات : 32676 ، مجموع حالات الشفاء : 14785 ، الراقدين الكلي: 16724 ، الراقدين في العناية المركزة: 222، مجموع الوفيات: 1167".