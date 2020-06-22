الصحة تعلن تسجيل 1808 اصابات بكورونا وشفاء 850 مصاباً في العراق

أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن الموقف الوبائي اليومي للاصابات المسجلة لفيروس كورونا المستجد في العراق، مشيرة الى تسجيل 1808 اصابة جديدة و 67 حالة وفاة، فيما نوهت الى تعافي 850 مصابا بالفيروس.
وقالت الوزارة ببيان "تم فحص (10075) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (455316)".
وأوضحت، "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 1808) أصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 125
بغداد / الكرخ 320
مدينة الطب 7
النجف الأشرف 67
السليمانية 257
أربيل 63
دهوك 6
كربلاء 82
كركوك 39
ديالى 42
واسط 91
بابل 40
البصرة 114
ميسان 148
الديوانية 115
ذي قار 231
الأنبار 18
المثنى 21
نينوى 11
صلاح الدين 11".
وتابعت، أن "حالات الشفاء: 850 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 97
بغداد الكرخ 96
مدينة الطب 13
النجف 31
السليمانية 5
أربيل 26
دهوك 3
كركوك 18
كربلاء 3
ديالى 5
واسط 41
البصرة 87
ميسان 111
بابل 66
الديوانية 72
ذي قار 150
الأنبار 10
نينوى 3
صلاح الدين 13".
واشارت الى أن "حالات الوفيات 67 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 17
بغداد الكرخ 4
مدينة الطب 8
النجف 1
السليمانية 11
اربيل 1
كركوك 2
ديالى 2
واسط 1
البصرة 1
ميسان 6
بابل 3
الديوانية 1
ذي قار 8
صلاح الدين 1".
ونوهت الى أن "مجموع الأصابات : 32676 ، مجموع حالات الشفاء : 14785 ، الراقدين الكلي: 16724 ، الراقدين في العناية المركزة: 222، مجموع الوفيات: 1167".
https://telegram.me/buratha