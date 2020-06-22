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صحة كربلاء توجه رسالة الى اهالي المحافظة


وجهت مديرية شعبة الرقابة الصحية بقسم الصحة العامة بدائرة صحة كربلاء، الاحد، رسالة الى اهالي المحافظة.

وقال مدير الشعبة كرار جواد العباسي في بيان  إنه "وفقا لتوجيهات رئيس خلية الأزمة المحلية، محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي ، وفي إطار الاجراءات الوقائية والإحترازية المتخذة للتصدي لجائحة فيروس كورونا المُستجد ، والحيلولة دون إنتشاره في المحافظة ، وحرصا منا على سلامة مواطنينا الكرام ، تقرر غلق جميع المسابح والمطاعم والمتنزهات ، واماكن دور الإستراحة ومحال الحلاقة الرجالية والنسائية وقاعات كمال الاجسام ودور الرشاقة، والمقاهي ومحال الحلويات وجميع الأصناف الخاضعة للرقابة الصحية".

واضاف انه "يستثنى من ذلك محال المواد الغذائية ، والسوبرماركت والمخابز والأفران ، على ان يكون ساعات العمل فيها لغاية الواحدة ظهراً"،

داعيا "أصحابها الى الإلتزام بالإرشادات الصحية التي اصدرتها دائرة صحة المحافظة والمتعلقة بالتباعد الإجتماعي بين العاملين وإرتداء الكفوف والكمامات وتوفير المعقمات والمطهرات، وبخلافه يتم غلق المحل ويحال صاحبه الى المحاكم استناداً لقانون الصحة العام رقم 89 لسنة 1981".

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