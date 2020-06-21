بغداد تطالب باريس تسليمها لاجئاً عراقياً متهماً بـ"الإرهاب"

كشفت صحيفة فرنسية، الاحد، عن مطالبة السلطات العراقية فرنسا بتسليمها لاجئا عراقيا متهما بـ"الارهاب" منحته باريس حق الاقامة على اراضيها.
واوضح تقرير نشرته صحيفة "لوفيكارو" الفرنسية، أن "مسؤولا بوزارة الداخلية العراقية طالب فرنسا عبر الانتربول، بتسلميها لاجئا عراقيا منحته فرنسا حق اللجوء 2017 اي بعد وصوله بسنة الى فرنسا"، مبيناً ان "سبب المطالبة لمشاركة اللاجئ أحمد حمدان بقتل 1700 شخص بالعراق"، حسب ما ذكرته الصحيفة.
واضاف التقرير ان "الشرطة الفرنسية سجنت عياش المقيم بمحافظة كالفادوس، لاتهامه بجرائم قتل إرهابية وجرائم حرب في العراق"، مشيراً الى ان "القضاء الفرنسي بعدها اصدر الافراج عنه ولكن يبقى تحت المراقبة، بشهر ايار 2020".
وتابع التقرير ان "عياش بعدها هرب الى المانيا، ثم سلم نفسه للشرطة الالمانية مدعيا انه مطلوب في فرنسا"، لافتا الى ان "فرنسا ستسلم اللاجئ العراقي، خلال ايام المقبلة، على الرغم من ان محامي عياش يشدد بان موكله شارك ضد الارهاب وليس معهم".
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