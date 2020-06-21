اعلان الحظر التام في محافظة ميسان وتعطيل الدوام الرسمي

قررت خلية الأزمة في ميسان، الاحد، تنفيذ الحظر التام في عموم المحافظة بدءا من يوم غد الاثنين حتى السبت المقبل.

وقال بيان عن الخلية أن محافظ ميسان رئيس خلية الأزمة علي دواي ترأس الاجتماع الثامن عشر بحضور جميع أعضاء الخلية لمتابعة الموقف الوبائي في المحافظة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا بعد تزايد الإصابات والوفيات.

وأشار إلى ان الخلية قررت تطبيق فرض حظر التجوال الشامل التام وتعطيل الدوام الرسمي في عموم المحافظة اعتباراً من يوم غد الاثنين 2020/6/22 ولغاية يوم السبت المقبل الموافق 2020/6/27

ونوه البيان الى استثناء ديوان المحافظة بنسبة 25% والأجهزة الأمنية ودوائر الصحة بنسبة 100% والمؤسسات الخدمية التي تقدم خدماتها الأساسية للمواطنين وهي أقسام (بلدية العمارة – بلديات ميسان – مجاري ميسان – ماء ميسان – صيانة شبكات توزيع كهرباء ميسان – وصيانة محطات المنتوجات النفطية – صيانة الاتصالات والانترنت – مصارف (الرافدين -الرشيد – العراقي للتجارة – مصرف التنمية الدولي) .

ودعا الى غلق جميع منافذ الدخول والخروج للمحافظة بشكل كامل والسماح للمستثنين بشكل رسمي مع خضوعهم للإجراءات الوقائية والصحية .

ولفت البيان إلى استمرار عمل العيادات الطبية من الساعة الواحدة ظهراً ولغاية الرابعة عصراً مع الالتزام بالتوجيهات والإجراءات الوقائية . مشدداً على إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة ومحاسبة المخالفين .

و منعت الخلية إقامة مجالس العزاء وأي مراسيم لمناسبات أخرى توجب حدوث تجمعات بشرية واخذ تعهد من أصحابها بعدم إقامتها .