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خلال الـ24 ساعة الماضية.. دفن جثامين 79 متوف بسبب كورونا بمقبرة وادي السلام


اعلن مسؤول مكتب الشهداء والجرحى في فرقة الامام علي(ع) القتالية اللواء الثاني-الحشد الشعبي عبد الحسن الحيدري، الاحد، عن دفن جثامين 79 متوف بسبب كورونا بمقبرة وادي السلام خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال الحيدري في بيان انه "تم خلال الـ24 ساعة الماضية دفن جثامين (٧٩) متوفي جديد من قبل متطوعي الفرقة وطبابة الحشد الشعبي في مقبرة وادي السلام الجديدة ب‍النجف الاشرف المخصصة لدفن جثامين المتوفين بجائحة فيروس كورونا الوبائي"،

مبينا ان "من تم دفنهم حتى اليوم في المقبرة وصل الى اكثر من (الف) متوفي بالجائحة، ومن كافة المحافظات بينهم ثلاثة من الديانة المسيحية".

واضاف ان "المتوفين ال (٧٩) الجدد توزعوا كما يلي العاصمة بغداد (٣٩) متوفي و(١٤) متوفي من محافظة ذي قار و(٤) متوفين من النجف الاشرف، ومن محافظة واسط (٤) متوفين و(١٠) متوفين من محافظة الديوانية و (٦) متوفي من محافظة البصرة، بالاضافة لمتوفي واحد من محافظة المثنى، ومتوفي واحد من محافظة صلاح الدين قضاء بلد".

الجدير بالذكر ان عدد من افراد فرقة الامام علي (ع) القتالية --اللواء الثاني الحشد الشعبي تطوعوا لتولي عملية تجهيز المتوفين بمرض كورونا الوبائي ودفنهم وفق الشروط الشرعية والطبية المطلوبة وبناء قبورهم بشكل نموذجي على نفقة الفرقة.

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خلال الـ24 ساعة الماضية.. دفن جثامين 79 متوف بسبب كورونا بمقبرة وادي السلام
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