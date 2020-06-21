العامري وبارزاني يبحثان دعم قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية من البلاد

بحث رئيس تحالف الفتح هادي العامري رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني، دعم قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية من البلاد.

وقال التحالف في بيان ان "تحالف الفتح برئاسة هادي العامري استقبل رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني والوفد المرافق له، وتم التباحث في العديد من الملفات المهمة التي تخص شؤون العراق".

واضاف انه "جرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الملفات ابرزها دعم قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأجنبية من البلاد وضرورة توحيد مواقف القوى السياسية في حماية السيادة الوطنية والدفاع عنها".

وتابع "كذلك تم بحث الانتهاكات التركية المتكررة للسيادة الوطنية والتوغل العسكري في مناطق شمال العراق"،

مشيرا الى انه "تمت مناقشة عدد من مشاريع القوانين واهمها قانون الانتخابات والدفع نحو اكمال التصويت عليه في مجلس النواب كونه العامل الاساسي لاجراء الانتخابات المبكرة".