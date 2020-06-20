الصحة العالمية: العراقيون قد يتساقطون في الشوارع جراء كورونا خلال اسبوعين

حذرت منظمة الصحة العالمية، السبت، من ارتفاع كبير في عدد الإصابات جراء فيروس كورونا في العراق خلال الأسبوعين المقبلين جراء عدم التزام المواطنين باجراءات الوقاية.

وقالت ممثلية المنظمة في بغداد، في بيان إن “بغداد تتحمل الضغط الأعلى في مواجهة الفيروس وتحتوي على 55٪ من نسبة الراقدين من المصابين”، مشيرة الى أن “بعض المحافظات كانت ذات معدل اصابات يساوي صفرا كواسط وميسان ثم عادت وسجلت إصابات بكورونا قبل أن تحدث فيها قفزة مهولة ومثلهما النجف التي مرت بـ 14 يوما دون إصابات”.

وحذرت من أن “استمرار وضع الاصابات الحالي لفترة اسبوعين إضافيين نعتبرهما مصيرين قد يتكرر سيناريو ما حدث في دول أوروبية بالعراق وتحدث مشاهد لتساقط مصابين في الشوارع”.

ولفتت الى أن ” ما يحدث من أعراس ومناسبات اجتماعية وحفلات يحضرها الالاف مستغرب وصادم، من غير المنطقي في ظل هذا العدد المتصاعد للإصابات والوفيات هناك ما زال يقول ان كورونا كذبة وأعتقد أن عدد الاصابات القليل بالموجة الأولى بفضل الإجراءات الاحترازية الحكومية لكن عدم تعاون المواطنين اوصلنا لأن نقول لجميع العراقيين استمعوا لصوت العقل لأننا على شفا حفرة.”