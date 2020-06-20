صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا اليوم

كشفت دائرة صحة الكرخ في بغداد، السبت، تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا التي اعلنتها وزارة الصحة اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، عن تسجيل 1870 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 309 في الكرخ وشفاء 1006 من الوباء.

وأدناه تفاصيل الاصابات:

- الشعلة/ ١٨ اصابة

- الصالحية/ ١ اصابة

- التاجي/ ٤ اصابات

- الكاظمية/ ٢٥ اصابة

- الحرية/ ٣٦ اصابة

- چكوك/ ٣ اصابات

- المنصور/ ٦ اصابات

- الدورة/ ٢٩ اصابة

- الاعلام/ ٦ اصابات

- الغزالية/ ١٤ اصابة

- البياع/ ١٢ إصابة

- العامرية/ ٢ اصابة

- ابو غريب/ ٤ اصابات

- حي العامل/ ٢١ اصابة

- المحمودية/ ٢ اصابة

- الرحمانية/ ٦ اصابات

- الشالجية/ ١ اصابة

- شارع حيفا/ ٣ اصابات

- القادسية/ ٢ اصابة

- العلاوي/ ٨ اصابات

- حي الجهاد/ ١٨ اصابة

- الشرطة الرابعة/ ١ اصابة

- المعالف/ ١ اصابة

- الرضوانية/ ٢ اصابة

- الكرخ/ ١٢ إصابة

- ابو دشير/ ١ اصابة

- السيدية/ ١٠ اصابات

- الطارمية/ ٣ اصابات

- اليوسفية/ ٣ اصابات

- الطوبجي/ ٤ اصابات

- الاسكان/ ١٤ اصابة

- حي الرشيد/ ١ اصابة

- حي العدل/ ١ اصابة

- العطيفية/ ١ اصابة

- سكنة جانب الرصافة/ ٣٤ اصابة

الوفيات:

-وفاة/٥٥سنة/البياع/محلة٨١٧

- وفاة/٦٠سنة/قرية المكاسب/محلة٨٧١

- وفاة/٧٧سنة/الخضراء/محلة٦٣٣

- وفاة/٥٦سنة/البياع/محلة٨٥٥

- وفاة/٣٩سنة/الحرية/محلة٤٢٤

- وفاة/٦٩سنة/ الحرية/محلة٤٢٠

- وفاة/٧١سنة/حي الجهاد/محلة٨٩١

- وفاة/٥٢سنة/الراشدية/قرب ابو دارية