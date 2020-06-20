الأزمة النيابية تدرس قرار بفرض الحظر الشامل بعد ارتفاع الوفيات

كشفت خلية الأزمة النيابية، السبت، عن دراسة قرار بفرض الحظر الشامل لمدة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين بعد ارتفاع معدل الوفيات بفيروس كورونا.

وقال عضو الخلية النائب عبد عون علاوي في تصريح صحفي إن “اللجنة العليا للصحة والسلامة وخلية الأزمة النيابية والمختصين بوزارة الصحة يدرسون قرار فرض الحظر الشامل في عموم البلاد لمدة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين بعد ارتفاع معدل الوفيات بفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين”، لافتا إلى إن “القرار لازال قيد الدراسة ولم يبت به”.

وأضاف أن “فرض الحظر الشامل قد يبدأ من الأسبوع الحالي للسيطرة على توسع انتشار الفيروس”، مبينا أن “خلية الأزمة الحكومية والنيابية تعقد اجتماعات بصورة مستمرة لمناقشة الموقف الوبائي”.

وكانت مصادر طبية قد كشفت عن وجود قرار بفرض الحظر الشامل سيطبق ابتداءا من يوم غد الأحد.