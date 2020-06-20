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اعترافات "إرهابيين" تقود إلى جثث مغدورين في صحراء الرطبة


أعلنت وزارة الداخلية، السبت، العثور على مغدورين من أهالي قضاءي النخيب والرطبة في صحراء الرطبة غربي الأنبار، بعد اعترافات خمسة عناصر من تنظيم "داعش"الارهابي  تم إلقاء القبض عليهم وفق المادة "4 إرهاب".

وقالت الوزارة في بيان ، إن "مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ألقت القبض على خمسة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية كونهم يعملون بما يسمى ولاية الأنبار/ قاطع الشامية".

وأضاف البيان، أنهم "اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية قيامهم بخطف وقتل أهالي النخيب والرطبة في صحراء الأنبار، وبدلالتهم تم الانتقال إلى صحراء الرطبة والعثور على جثث المغدورين حيث تم رفع جثث الشهداء المغدورين وتدوين أقوال المتهمين وإحالتهم للجهات المختصة".

من جانبه، قال الخبير الأمني فاضل أبو رغيف في تغريدة له، "مديرية استخبارات الأنبار ‏تفكك أكبر مجموعة داعشية تابعة لولايتي الأنبار والفلوجة سبق وأن مارست خطف المدنيين وقتلهم، وتفكك مجموعة أخرى من تسعة أشخاص بالرطبة والكرمة والقائم، وبدلالتهم تعثر على جثامين بعض المخطوفين، جهد يلاحق التنظيم ويُسقط احلام داعش الانتهازية لجائحة كورونا".

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