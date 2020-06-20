العراق يسجل 1870 اصابة وشفاء 1006 من كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، عن تسجيل 1870 اصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 1006 من الوباء.

وذكرت الوزارة في بيان انه "تم فحص (١٠٠٢٢) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٤٣٥٢١٤)".

وأضافت أن "مختبرات الوزارة سجلت هذا اليوم ( ١٨٧٠) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة ٣٣٢

بغداد / الكرخ ٣٠٩

مدينة الطب ٣٤

النجف الأشرف ٧٧

االسليمانية ١٨٥

أربيل ٤٠

دهوك. ٣

كربلاء ١٠٠

كركوك ٥٨

ديالى ٦٣

واسط ١٤٦

البصرة ١٥٢

ميسان ٦٢

بابل. ٥٤

الديوانية. ٨١

ذي قار ٤٨

الانبار. ٣٤

المثنى. ٢٦

نينوى ١٠

صلاح الدين. ٥٦

وأوضحت الوزارة، أن "حالات الشفاء بلغت ١٠٠٦ حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة ٢١٩

بغداد الكرخ ١٤٦

مدينة الطب. ١٢

النجف ٦٥

السليمانية. ٦١

اربيل. ٣٠

دهوك. ١١

كربلاء ٨٤

كركوك. ٥

ديالى ٢

واسط. ١٧

البصرة ١٢٠

ميسان ٧٤

بابل: ٥٣

ذي قار. ٣٠

الديوانية: ٤٣

الانبار. ١٠

المثنى. ٢١

نينوى: ٣

وأكدت، أن "حالات الوفيات بلغت ٨٨ حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة ٢٠

بغداد الكرخ ٨

النجف ٢

السليمانية ٦

اربيل. ١

كربلاء. ٣

كركوك. ٣

ديالى. ٥

واسط. ٢

البصرة. ٣

ميسان ٩

بابل. ٢

ذي قار ٢٠

المثنى. ٢

صلاح الدين. ٢

وبينت أن "مجموع الإصابات بلغ ٢٩٢٢٢، ومجموع حالات الشفاء ١٣٢١١، والراقدين الكلي ١٤٩٩٨، والراقدين في العناية المركزة ٢٤٧"، مؤكدة أن "مجموع الوفيات ١٠١٣".