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عميد كلية بجامعة المستنصرية تكشف تعرضها لثلاثة تهديدات وتطالب عمليات بغداد بالتدخل


كشفت عميد كلية الإدارة والاقتصاد في الجامعة المستنصرية بثينة راشد الكعبي، السبت، عن تعرضها لثلاثة تهديدات، فيما طالبت قيادة عمليات بغداد بالتدخل.

وقالت الكعبي في بيان  إنه "بتاريخ 28122019 تعرضت لتهديد بواسطة الهاتف و قمت برفع دعوى إلى جهاز الامن الوطني ولا اعرف مصير الدعوى لغاية الآن".

وأضافت أنه "بتاريخ 2042020 تعرض منزلي للهجوم برمانة يدوية وأيضاً قمت برفع دعوى في مركز القدس ولا اعرف مصير الدعوى لغاية الآن".

وأوضحت الكعبي، انه "بتاريخ 2062020 تعرض منزلي لإطلاق نار أيضاً وقمت برفع دعوى في مركز القدس"، داعية قائد عمليات بغداد ووزير الداخلية إلى "النظر في القضية وفي التأخير بإجراءات الدعوى".

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