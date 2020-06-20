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تحالف الفتح يعزي بوفاة قائد عمليات بغداد السابق ويؤكد: فقده خسارة كبيرة للجيش


قدم تحالف الفتح، السبت، تعازيه بوفاة قائد عمليات بغداد السابق اللواء الركن عبد الحسين التميمي الذي توفي امس في تركيا، معتبراً أن فقده خسارة كبيرة للجيش.

وقال التحالف في بيان  "نعزي وزارة الدفاع ورئاسة اركان الجيش وقيادة العمليات المشتركة وكل القادة والامرين بوفاة اللواء الركن عبد الحسين التميمي"،

مشيرا الى أن "الجيش العراقي فقد ضابطا شهما وفارسا مميزا من فرسان سوح المواجهة والمقاومة التي خاضها جيشنا العراقي الباسل بمختلف مراحل التحدي والتصدي لعدوان المنظمات الارهابية وقد نذر نفسه طيلة هذه الفترة من اجل شعبه وحماية وطنه".

وأضاف أن "الفقيد عاش عقيدته العسكرية واحدا من رجالها وجزءا من مشروعها وشاخصا في رسالتها الوطنية على امتداد سنوات الخدمة فلم يهن في معركة ولم يضعف في مواجهة وكان ثابتا في غمرات التحدي يمثل الوطن في شجاعته وبسالة المؤسسة في روحه"،

معتبراً أن "فقده هذا اليوم خسارة كبيرة للجيش وادارة المعارك الكبرى ومن حق العسكرية العراقية ان تؤبنه خير تأبين وتقيم له تمثالا من الاحترام والحب والتقدير للجهود التي قدمها لحماية البلاد".

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تحالف الفتح يعزي بوفاة قائد عمليات بغداد السابق ويؤكد: فقده خسارة كبيرة للجيش
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