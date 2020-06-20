الصحة: هناك حرب معلنة من جهات معروفة تستهدف جهودنا

قالت وزارة الصحة، الاثنين، إنها تواجه "حرباً معلنة من جهات معروفة تستهدف جهود" الوزارة، وفيما أشارت إلى أن تلك الأصوات تحاول "تضليل الرأي العام وتخويف الشعب"، توعدت تلك الجهات باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وذكرت الوزارة في بيان ، أنها "تقود حرباً مصيرية ضد جائحة عصفت بالعالم أجمع وانهارت أمامها منظومات صحية عالمية متقدمة وأنظمة اقتصادية رصينة ولحد هذه اللحظة لم يجد علاج أو لقاح لمجابهة هذه الجائحة".

وأشارت، إلى أنه "في الوقت التي تتصدى وزارتنا لهذه الجائحة بالإمكانيات المتاحة، الا أننا نجد أن هناك حرباً معلنة وللأسف من جهات معروفة تستهدف جهود وزارة الصحة بدلاً من دعم جهود الوزارة بالتصدي لهذا الفايروس وحماية أبناء شعبنا".

وأضافت، أن "تلك الأصوات التي تحاول تضليل الرأي العام وتخويف الشعب هدفها الأول والأخير هو الإساءة للعراق وأبنائه، فتارة يتكلمون عن عقود أدوية لم تبرم وتارة يتداولون مقاطع صوتية للمغرضين للإساءة للصناعة الوطنية ويلومون وزارة الصحة كيف تتعامل معها وتارة يتكلمون عن نسب إصابات بين الملاكات وأرقام ونسب بعيدة كل البعد عن الواقع لترهيب ملاكات وزارة الصحة".