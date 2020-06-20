الصحة: هناك حرب معلنة من جهات معروفة تستهدف جهودنا

قالت وزارة الصحة، الاثنين، إنها تواجه "حرباً معلنة من جهات معروفة تستهدف جهود" الوزارة، وفيما أشارت إلى أن تلك الأصوات تحاول "تضليل الرأي العام وتخويف الشعب"، توعدت تلك الجهات باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وذكرت الوزارة في بيان ، أنها "تقود حرباً مصيرية ضد جائحة عصفت بالعالم أجمع وانهارت أمامها منظومات صحية عالمية متقدمة وأنظمة اقتصادية رصينة ولحد هذه اللحظة لم يجد علاج أو لقاح لمجابهة هذه الجائحة".
وأشارت، إلى أنه "في الوقت التي تتصدى وزارتنا لهذه الجائحة بالإمكانيات المتاحة، الا أننا نجد أن هناك حرباً معلنة وللأسف من جهات معروفة تستهدف جهود وزارة الصحة بدلاً من دعم جهود الوزارة بالتصدي لهذا الفايروس وحماية أبناء شعبنا".
وأضافت، أن "تلك الأصوات التي تحاول تضليل الرأي العام وتخويف الشعب هدفها الأول والأخير هو الإساءة للعراق وأبنائه، فتارة يتكلمون عن عقود أدوية لم تبرم وتارة يتداولون مقاطع صوتية للمغرضين للإساءة للصناعة الوطنية ويلومون وزارة الصحة كيف تتعامل معها وتارة يتكلمون عن نسب إصابات بين الملاكات وأرقام ونسب بعيدة كل البعد عن الواقع لترهيب ملاكات وزارة الصحة".
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