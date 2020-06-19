12 نائبا من البرلمان العراقي يدخلون الحجر

أفاد مصدر برلماني عراقي، اليوم الجمعة 19 حزيران/يونيو، بأن 12 نائبًا من مجلس النواب، حجروا أنفسهم بعد الإعلان عن إصابة نائبة شاركت معهم في جلسة خاصة.

وأوضح المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن النواب حجروا أنفسهم في بيوتهم، بعد تشخيص إصابة النائبة، محاسن حمدون الدلي، عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الأسبوع الماضي.

وأعلن المكتب الإعلامي للبرلمان العراقي، في بيان، 15 يونيو الجاري، بعد عودة النائب محاسن حمدون الدلي من بغداد إلى محافظة نينوى، وخضوعها إلى الفحوصات الطبية اللازمة من قبل كوادر صحة نينوى، ظهرت نتائج الفحص الطبي الخاصة بفيروس كورونا، إيجابية.

وأعلنت النائبة وحدة الجميلي، الثلاثاء الماضي، 16 يونيو، إصابتها بفيروس كورونا، في تغريدة جاء فيها: "فضل من الله ومنه أن شرفنا بضريبة العمل مع جمهورنا وأهلينا بغية توفير احتياجهم الإنساني والخدمي مما جعلنا عرضة لوباء كورونا ولله الحمد من قبل ومن بعد، نسأل الله لنا ولكم الأجر والعافية وجعلنا وإياكم من أبناء السلامة، نسألكم الدعاء أحبتي".

وبدأ العراق، الأحد الماضي، تطبيق حظر التجوال الجزئي بدءا من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة الخامسة فجرا، فيما يكون حظر التجوال شاملا لأيام الخميس والجمعة والسبت، وذلك بعد حظر التجوال الشامل الذي فرض على مدى الأسابيع الماضية لمنع انتشار وباء كوفيد – 19 .

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء " كوفيد 19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق للرحلات الجوية، والدراسة في الجامعات والمدارس.