وفاة مسؤول اعلام قيادة عمليات دجلة السابق بفيروس كورونا

كشف مصدر حكومي في ديالى، الجمعة، بان مسؤول اعلام قيادة عمليات دجلة السابق توفي بفيروس كورونا.

وقال المصدر ان” مدير اعلام عمليات دجلة السابق وهو ضابط برتبة عميد توفي بعد ايام من اصابته بفيروس كورونا وهو من اهالي قرية زهيرات قرب قضاء المقدادية(40كم شمال شرق بعقوبة)”.

واضاف المصدر،ان” المتوفي احيل قبل فترة للتقاعد بعد بلوغه السن القانونية مؤكدا بانه ثاني ضابط برتبة رفيعة يتوفى بسبب كورونا في ديالى بعد وفاة ضابط سابق برتبة عميد في طيران الجيش قبل نحو شهرين من اهالي بعقوبة”.

وسجلت ديالى 33 حالة وفاة تراكمية حتى الان بسبب فيروس كورونا اغلبهم من كبار السن ممن يعانون امراض مزمنة متعددة

وكانت عمليات دجلة تاسست في 2007 لادارة ملف امن ديالى قبل ان يجري تغيرها الى عمليات ديالى قبل 3 سنوات