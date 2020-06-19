اعتقال عصابة تتاجر بالمخدرات بينهم أمراة في ناحية ام قصر

افاد مصدر امني في ناحية ام قصر جنوب غرب البصرة بالقاء القبض على عصابة من 3 متهمين بينهم أمرأة وبحوزتهم كميات من المخدرات المختلفة وادوات التعاطي وضبط سلاح نوع كلاشنكوف.

وقال المصدر في تصريح صحفي ان “قوة امنية مشتركة من شرطة الناحية ومكتب مخدرات ناحية سفوان ومن خلال معلومات ومتابعات امنية ضبطت العصابة وبحوزتهم كميات المخدرات في أحد المنازل ضمن مركز الناحية”.

واشار المصدر الى “تدوين اعترافات المتهمين للمتاجرة والتعاطي بالمخدرات واحالتهم الى الجهات القضائية”