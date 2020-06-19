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اعتقال مسؤول تفخيخ منازل منتسبي القوات الامنية قبل التحرير بعملية امنية شمالي الرمادي


افاد مصدر امني في  الاستخبارات العسكرية ،الجمعة ،  بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال مسؤول تفخيخ منازل منتسبي القوات الامنية قبل التحرير بعملية امنية استباقية شمالي مدينة الرمادي  .

وقال المصدر في تصريح صحفي ان ” قوة امنية من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة 39 الفرقة ذاتها نفذت عملية تفتيش استهدفت منطقة البو علي الجاسم شمالي مدينة الرمادي، تمكنت من خلالها من اعتقال مسؤول عمليات التفخيخ وتفجير منازل منتسبي القوات الامنية في تنظيم داعش الاجرامي قبل التحرير “.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” المعتقل متورط بعمليات تفجير وسرقة محتويات منازل منتسبي القوات الامنية ابان سيطرة التنظيم الاجرامي على مساحات واسعة من مدن الانبار ، مبينا ان” معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال المستهدف ورصد تحركاته ،

موضحا ان” القوات الامنية نقلت المعتقل وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معه ومعرفة المزيد من الجرائم التي ارتكبها بحق منتسبي القوات الامنية والمواطنين  “.

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اعتقال مسؤول تفخيخ منازل منتسبي القوات الامنية قبل التحرير بعملية امنية شمالي الرمادي
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