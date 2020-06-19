اعتقال ستة إرهابيين في كركوك

اعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، القاء القبض على ستة ارهابيين في محافظة نينوى.

وذكرت الوزارة في بيان ان”مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على ستة إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة كركوك”.

واضافت، انهم”مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية”، لافتاً إلى أن”ثلاثة منهم كانوا يعملون في ما يسمى “فرقة مؤتة” تحت كنى “أبو وليد وأبو زيد وأبو باقر” كما عمل اثنان منهم في ما يسمى “ديوان الجند” أحدهم كان هارباً من سجن بوكا ،فيما عمل الإرهابي السادس في فرقة اليرموك” والمكنى بـ “أبو زكريا”.

واشارت الى، أنه”تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية”