النائب همام التميمي: الحشد الشعبي منع حصول كارثة “الحنطة” في ديالى

كد عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى النائب همام التميمي، الخميس، بان الحشد الشعبي منع حصول كارثة لمحصول الحنطة في المحافظة.

وقال التميمي في حديث صحفي ،ان” محصول الحنطة اقترب من اكمال ملف حصاده بنسبة 100% في ديالى رغم كثرة التحديات والتي من ابرزها محاولات داعش الارهابي اضرام النيران في حقول المزارعين بهدف ايذاهم بحرق قوت اطفالهم”.

واضاف التميمي،ان” الحشد الشعبي لعب دور محوري وفعال في منع وقوع كارثة بسبب حرائق داعش من خلال الانتشار وتامين الحقول واسناد المزارعين في 11 منطقة ضمن حدود ديالى

لافتا الى ان الحشد كان في حالة استنفار على مدار الوقت لحماية ارزاق الاهالي مبينا ان الموسم الحالي كان جيد من خلال الانتاج الوفير”.

وشهدت ديالى سلسلة حرائق كبيرة التهمت مئات الدونمات من حقول الحنطة اغلبها يقف وراءها داعش في مسعى لايذاء الاهالي خاصة في المناطق المحررة.