اثيل النجيفي : : موضوعي سيتم حسمه بعد العيساوي

اكد القيادي في متحدون اثيل النجيفي، اليوم الجمعة، اننا لا نعلم بتحركات طارق الهاشمي لاننا نعمل وننسق مع جهات سياسية معينة تختلف عن تنسيقاته .

وذكر النجيفي في حديث صحفي “اننا كنا متابعين لقضية رافع العيساوي واعتقد موضوعي قريب جدا بعد العيساوي علما ان الجهات السياسية ساهمت وبدعم من القضاء لحل قضايانا”.

واشار الى ان “الارادة السياسية التي ستخرج منها وتتضح معالم العيساوي كي يتم طرح موضوعي بعد موضوع العيساوي”.

وكشفت مصادر مطلعة في وقت سابق عن وجود “صفقة سياسية” تلوح بالأفق، مفادها أن العيساوي، وبعد حسم قضيته في المحاكم، سيتقدم للترشيح لرئاسة مجلس النواب، في الدورة المقبلة، كممثل عن المكون السني، والذي يحظى هذا المكون بهذا المنصب، وفق المتعارف عليه داخل العملية السياسية منذ تغيير النظام السابق، ولحد الآن