عمليات بغداد تنعى قائدها السابق و تستذكر مواقفه في مكافحة الارهاب نعت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، قائدها السابق عبد الحسين التميمي، مستذكرة مواقفه في مكافحة الارهاب.

وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، في بيان له "ببالغ الحزن والأسى تنعى قيادة عمليات بغداد رحيل اللواء الركن عبد الحسين التميمي قائد عمليات بغداد السابق الى جوار الرفيق الاعلى إثر مرض عضال لم يمهله طويلا".

وأضاف المحمداوي أن القيادة "تستذكر مواقف الفقيد البطولية والمهنية والانسانية طيلة خدمته العسكرية"، مؤكدا "كانت له مشاركات بطولية فذة في مكافحة الارهاب وفي العديد من المعارك والعمليات البطولية فضلا عن تولية مناصب قيادية عدة ساهم من خلالها في دعم مسيرة التكامل والبناء لصفوف جيشنا الباسل في عراقنا الجديد".

ونعت قيادة العمليات المشتركة، في وقت سابق اليوم، قائد عمليات بغداد السابق عبد الحسين التميمي، ووصفته بالقائد "المهني الشجاع والنزيه" طوال فترة خدمته العسكرية .

وأفاد مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، في وقت سابق اليوم، بأن قائد عمليات بغداد السابق اللواء الركن عبد الحسين التميمي، والذي تعرض الى وعكة صحية ونقل الى تركيا للعلاج قد فارق الحياة اليوم بعد تدهور حالته الصحية.

وتعرض التميمي في 25 ايار الماضي، الى "نزيف بالدماغ" نُقل على اثره الى إحدى مستشفيات العاصمة بغداد بشكل عاجل، فيما نقل بعد حين الى تركيا لتلقي العلاج.

وتولى اللواء الركن عبد الحسين التميمي قيادة عمليات بغداد في الثامن من كانون الاول 2019، بدلا عن قائدها الاسبق الفريق الركن قيس المحمدواي.