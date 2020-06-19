نائب كردي : حكومة الاقليم تتحمل ضياع اموال الموظفين

حمل النائب عن الجماعة الاسلامية الكردستانية النيابية احمد حمه رشيد اليوم ، حمل حكومة اقليم كردستان بالدرجة الاولى مسؤلية ضياع اموال الموظفين وعدم تسليم حقوق العاملين في الدوائر الحكومية’

وقال رشيد في حديث صحفي “اننا كنواب كورد مع حق التظاهرات وحق المطالبة السلمية المشروعة في حقوق الموظفين ، مشيرا ان الاقليم يتحمل المسؤلية بالمرتبة الاولى ، باعتبار انها تبيع النفط ولديها ايرادات”.

واضاف، ان “بغداد تتحمل المسؤولية بالمرتبة الثانية لكونها مسؤولة عن تسليم الاموال دون متابعة ميدانية ومالية وادارية وهذا جعل الناس تتظاهر في الاقليم من اجل رواتبهم حسب تعبيره”.