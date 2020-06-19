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الشيخ جلال الدين الصغير : المماطلة الامريكية من أجل البقاء لم تتوقف عند تحريك داعش، بل أضافت إلى جانب أكاذبيها التدخل التركي
وكالة انباء براثا
82
2020-06-19
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