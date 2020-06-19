وزير الصحة: العلاج الروسي سيتوفر نهاية الأسبوع المقبل

أعلن وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الجمعة، بدء العراق بتصنيع العقار الروسي لمعالجة المصابين بفايروس كورونا، مشيراً إلى أنه سيكون متوفراً نهاية الأسبوع المقبل.

وقال التميمي في حديث لوسائل إعلام حكومية، إن "رئيس الوزراء وجه بتحريك المستشفيات المتوقفة".

وفي سياق منفصل، أشار وزير الصحة إلى "البدء بتصنيع العلاج الروسي في العراق"، مبيناً أنه "سيتوفر نهاية الأسبوع المقبل".

يشار إلى أن روسيا طرحت، الخميس قبل الماضي، دواء حصل على الموافقة لعلاج المصابين ب‍فايروس كورونا المستجد.

فيما أكدت وزارة الصحة العراقية، الاثنين الماضي، أن العقار الروسي لعلاج كورونا قيد المناقشة من قبل اللجان الاستشارية، وسيصدر قرار بشأنه خلال يومين.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الأول الأربعاء، عن عقدها اجتماعا مع نظيرتها الروسية لبحث بروتوكولات علاج مرضى كورونا، وذلك عبر الدائٔرة التلفزيونية المغلقة.